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القوات البرية الملكية والسودانية تختتمان التدريب العسكري المشترك «الحزم 1»

القوات البرية الملكية والسودانية تختتمان التدريب العسكري المشترك «الحزم 1»
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تواصل – واس:

نيابة عن معالي قائد القوات البرية الفريق الركن / فهد بن عبدالله المطير حضر قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني اليوم ختام التمرين العسكري المشترك (الحزم1) بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية السودانية بمركز الأمير خالد بن سلطان للتمارين التكتيكية بالمنطقة الشمالية.

وألقى قائد المنطقة الشمالية كلمة أكد فيها على أهمية التمارين للوقوف على الجاهزية ورفع مستوى الأداء وقياس الكفاءة والقدرة القتالية وتحقيق مفهوم العمل المشترك والذي يعتبر مطلباً مهماً لكل جيش في العالم ولا يتحقق ذلك إلا من خلال عقد مثل هذه التمارين المختلطة.

وعدّ اللواء الركن الزهراني تمرين (الحزم1) بداية وفرصة ثمينة لتعاون مشترك وبناء من جيشي البلدين والذي يعود عليهما بالنفع والفائدة من خلال الأهداف المرسومة لهذا التمرين، كما يحقق العمل المشترك وتبادل المعرفة والخبرات.

يذكر أن تمرين (الحزم1) استمر لمدة اثني عشر يوماً ويأتي ضمن التمارين المشتركة التي تشارك بها القوات البرية الملكية السعودية بهدف رفع المستوى والجاهزية القتالية جنباً إلى جنب مع أشقائها من القوات السودانية الشقيقة.

حضر الحفل مساعد قائد المنطقة الشمالية للشؤون العملياتية اللواء الركن خالد بن عبدالعزيز الشهراني ومديري وأركانات قيادة المنطقة الشمالية.

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