«حساب المواطن» يوضح أثر امتلاك شاحنة في «استحقاق الدعم»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

التحالف: إعفاء العسكريين «جزاءات انضباطية» لا تتعلق بالقانون الدولي الإنساني

التحالف: إعفاء العسكريين «جزاءات انضباطية» لا تتعلق بالقانون الدولي الإنساني

«حساب المواطن» يستثني من شروط إفصاح الدخل هذا البند فقط

«حساب المواطن» يستثني من شروط إفصاح الدخل هذا البند فقط

حادث مروع.. وفاة وإصابة 6 أشخاص على طريق «شرما – تبوك» (صور)

حادث مروع.. وفاة وإصابة 6 أشخاص على طريق «شرما – تبوك» (صور)

والدة الطفل ضحية الحافلة المدرسية تكشف عن كلمة كان يرددها دوماً قبل وفاته

والدة الطفل ضحية الحافلة المدرسية تكشف عن كلمة كان يرددها دوماً قبل وفاته

«حساب المواطن» يوضح أثر امتلاك شاحنة في «استحقاق الدعم»

«حساب المواطن» يوضح أثر امتلاك شاحنة في «استحقاق الدعم»
0

تواصل- فريق التحرير:

قال “حساب المواطن”: إن الدعم يصرف للمستفيد حسب معايير محددة للاستحقاق، وهي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

جاء ذلك رداً على سؤال مواطن عن “إن كانت حالة استحقاقه ستتأثر، كونه يمتلك شاحنة ولها سائق؟ فيما رد حساب المواطن أن “ذلك لا يؤثر في حالة الاستحقاق، وأن الدعم يُصرف وفق معايير الاستحقاق التي تأخذ في عين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم بعين الاعتبار”.

ووجه الحساب المواطن الذي قدم الاستفسار لاستخدام حاسبة الدعم التقديري عبر البوابة الإلكترونية لمعرفة قيمة الاستحقاق.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«حساب المواطن» يستثني من شروط إفصاح الدخل هذا البند فقط

«حساب المواطن» يستثني من شروط إفصاح الدخل هذا البند فقط

مستفيد لـ«حساب المواطن»: بعض الأسر زاد مبلغ الدعم لها دون غيرها.. البرنامج يردّ

مستفيد لـ«حساب المواطن»: بعض الأسر زاد مبلغ الدعم لها دون غيرها.. البرنامج يردّ

مستفيد يشكو نقص قيمة دعم «حساب المواطن».. والبرنامج يوضح الأسباب

مستفيد يشكو نقص قيمة دعم «حساب المواطن».. والبرنامج يوضح الأسباب

مقترح لـ«حساب المواطن»: أوقفوا الدعم وسددوا فواتير الكهرباء.. وهذا الردّ

مقترح لـ«حساب المواطن»: أوقفوا الدعم وسددوا فواتير الكهرباء.. وهذا الردّ

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟
تدوينات حرة

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟

المزيد
القابلية للاستفزاز
مقالات

القابلية للاستفزاز

المزيد
نحو السماء
تدوينات حرة

نحو السماء

المزيد
«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)
تقارير وحوارات

«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>