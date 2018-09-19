«حساب المواطن» يوضح أثر امتلاك شاحنة في «استحقاق الدعم»

تواصل- فريق التحرير:

قال “حساب المواطن”: إن الدعم يصرف للمستفيد حسب معايير محددة للاستحقاق، وهي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

جاء ذلك رداً على سؤال مواطن عن “إن كانت حالة استحقاقه ستتأثر، كونه يمتلك شاحنة ولها سائق؟ فيما رد حساب المواطن أن “ذلك لا يؤثر في حالة الاستحقاق، وأن الدعم يُصرف وفق معايير الاستحقاق التي تأخذ في عين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم بعين الاعتبار”.

ووجه الحساب المواطن الذي قدم الاستفسار لاستخدام حاسبة الدعم التقديري عبر البوابة الإلكترونية لمعرفة قيمة الاستحقاق.