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«تنمية تبوك» تعلن موعد المقابلات الشخصية لبرنامج «أمومة»

«تنمية تبوك» تعلن موعد المقابلات الشخصية لبرنامج «أمومة»
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تواصل – واس:

أعلنت جمعية التنمية الأسرية بمنطقة تبوك، عن موعد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمات على برنامج “أمومة” وذلك يوم الأحد 19 / 01 / 1440هـ بمقر الجمعية، الذي تقيمه الجمعية ضمن البرامج المعتمدة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لتدريب مدربات معتمدات على حقائب الأم المربية لمدة 5 أيام تدريبية و 30 ساعة، وسيتم الإعلان عن النتائج في السادس عشر من الشهر الجاري، لينطلق بعد ذلك المشروع بتاريخ 20 / 01 / 1440هـ.

وأوضح مدير جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة فهد العنزي، أن البرنامج يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، في تعزيز دور الأسرة حيث أشارت إلي أن الأسرة هي نواة المجتمع, مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد مدربات نظرياً وتطبيقياً للتدريب على حقائب الأم المربية “أمومة” وتمكيناً للبيئات الاجتماعية من تنمية معارف الأمهات تربوياً ومهارياً، من خلال تقديم برامج تدريبية تربوية وتخصصية تناسب وتحافظ على قيمنا الثابتة، مبينا أن المشروع التدريبي سينقسم إلى 4 مستويات في كل مستوى 5 حقائب تدريبية ومجموعها 20 حقيبة، ستشمل تأسيس الشخصية والتربية بالصحبة والحزم, والتربية بالثقة والتفويض والتربية بالمساندة.

وأكد العنزي، أن المشروع يأتي في المقام الأول إيماناً بأن الأم هي الحامي للمجتمع من التفكك, لذا من الواجب امتدادها بعوامل النجاح اللازمة لتمكينها من رعاية أبنائها وتنمية ملكاتهم وقدراتهم، لإعداد جيل لديه قيم تمثل هويته الشرعية، وليكون قادراً على التعامل الصحيح والموزون مع متغيرات العصر بحيث تستطيع الأم تحقيق النجاح التربوي, وهي تتعامل مع المراحل العمرية المختلفة للأبناء من الولادة إلى 25 عاماً.

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