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استجابة لمناشدات المسافرين.. صيانة وتأهيل الطرق في «رجال ألمع» (صور ) 

استجابة لمناشدات المسافرين.. صيانة وتأهيل الطرق في «رجال ألمع» (صور ) 
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تواصل – محمد واص:

قامت إدارة الطرق بمنطقة عسير بصيانة واسعة لطرق محافظة رجال ألمع وذلك ضمن الجهود الكبيرة والملحوظة في الآونة الأخيرة من الإدارة في إطار المتابعة المستمرة للطرق وتفقد احتياجاتها حتى تكون مؤهلة وصالحة للسير عليها بسهولة ويسر .

هذا وتضمنت أعمال الصيانة القيام بنظافة الطرق وإزالة الأتربة ومسحها ، بالإضافة إلى القيام بوضع الحمايات الخرسانية بجانبي الطريق وبخاصة في الأماكن المجاورة للجبال وذلك من أجل حماية الطرق من الصخور المتساقطة من هذه الجبال وبخاصة في أوقات السيول التي تنزل من فوق هذه الجبال حاملة معها كميات من الصخور التي تؤدي إلى إغلاق الطرق.

كما قامت الإدارة بوضع حمايات خرسانية أيضاً على الكباري والعبارات الخاصة بتصريف مياه السيول والأمطار وذلك من أجل حمايتها.

وتأتي هذه الأعمال استجابة للمناشدات العديدة من المسافرين وسالكي الطريق بشكل يومي عبر هذه الطرق والذين طالبوا فيها بوضع حمايات للطريق وكذلك للوقاية من إنحراف المركبات وقت هطول الأمطار، حيث شكر المسافرون سالكي الطريق إدارة الطرق على استجابتها لمطالبهم، كما توجهوا بالشكر في الوقت ذاته المدير العام لفرع وزارة النقل والطرق بمنطقة عسير المهندس “مطلق بن الأسمر الشراري” على جهوده الجبارة التي يقوم بها منذ توليه المسؤولية بالمنطقة .

وأكد المهندس الشراري لـ”تواصل” بأن تلك الأعمال من الواجبات المناطة بإدارته والتي يجب أن تؤدى، وشكر الشراري فريق العمل المشرف على أعمال الصيانة وعلى رأسهم مدير إدارة الصيانة المهندس “يحيى ابوناصر”  والمراقب ” يحيى طالع” على جهودهم المميزة في الإشراف الميداني والإنجاز وفق البرنامج الزمني والعمل الإحترافي الذي تم خلال حالات الطواريء التي تسببت بها الأمطار الغزيرة على المنطقة مؤخراً ونتج عنها قطع للطرق وانجرافات تمت معالجتها وصيانتها في وقت قياسي.

 

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