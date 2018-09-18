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10 مزايا خفية في نظام تشغيل «آيفون» الجديد «iOS 12»

10 مزايا خفية في نظام تشغيل «آيفون» الجديد «iOS 12»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “آبل”، الیوم الثلاثاء، إطلاق نظام “آي أو إس 12” الجديد، الذي يتضمن 10 میزات خفیة جديدة تخص جوالات “آيفون” وحواسیب “آيباد” اللوحیة ومشغل الصوت “آي بود تاتش”، وھي:

1 – معلومات إضافیة حول البطارية
يوفر النظام الجديد معرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات حول ما يستنزف البطارية، من خلال رسوم بیانیة تظھر كل التفاصیل حول التطبیقات والأدوات التي تستنزفھا وموعد الاستھلاك.

2 – فتح الجوال عبر التعرف على وجه بديل
سیكون بمقدور مستخدمي خاصیة التعرف على الوجوه “فیس آي دي”، تسجیل مظھر ثان لھم؛ ما يسھل عملیة التعرف، إضافة إلى منح شخص آخر قدرة فتح الجوال واستخدامه عبر التعرف على وجھه مباشرة.

3 – عدم الإزعاج مؤقتاً
يمكّن التحديث الأخیر المستخدمین من تحديد موعد تعطیل خاصیة “عدم الإزعاج” تلقائیاً، حتى عند مغادرة المستخدم للموقع المتواجد فیه.

4 – إغلاق التطبیقات بسھولة

يستطیع المستخدم من خلال التحديث الأخیر إجبار التطبیقات على الإغلاق بلمسة بسیطة للشاشة، تماماً كما كان في السابق، فقط عن طريق تفعیل خاصیة تعدد المھام.

5 – تحديث نظام التشغیل تلقائیاً

ستعمل میزة جديدة في “آي أو إس 12 “على تثبیت تحديثات نظام التشغیل تلقائیاً على الأجھزة دون مطالبة
المستخدمین بالموافقة علیھا يدوياً.

6 – آيباد يشبه آيفون X
لن ّ يتوجب على مستخدمي “آيباد” استخدام أداة المھام المتعددة للوصول إلى مركز التحكم بعد تثبیت “آي أو إس 12″، ولكن علیھم فقط تمرير إصبع من الزاوية العلوية الیمنى إلى الأسفل، تماماً كما في “آيفون X”.

7 – الملء التلقائي للشفرات القصیرة
سیعمل نظام “آي أو إس 12 “على تسھیل إرسال رموز المصادقة الثنائیة عبر خدمة الرسائل القصیرة، كما سیظھر اختصار بشكل تلقائي أعلى لوحة المفاتیح عندما يتلقى الجھاز رسالة شفرة، بدلاً من الاضطرار إلى نسخ الشفرة ولصقھا أو حفظھا بسرعة، حیث ستعمل لوحة المفاتیح على نقل الشفرة وإتمام عملیة الملء تلقائیاً بمجرد الضغط على الاختصار.

8 – المسح الضوئي لرموز الاستجابة السريعة
أضافت “آبل” ماسحاً ضوئیاً لرموز الاستجابة السريعة “كیو آر” إلى تطبیق الكامیرا في نظام التشغیل “آي أو إس 11” وفي النظام الجديد وضعت اختصاراً خاصاً به في مركز التحكم.

9 – تعطیل ملحقات “يو إس بي”
في ظل قدرة المتسللین وأدوات إنفاذ القانون على كسر رمز حماية “آيفون” عبر منافذ ملحقات “يو إس بي” أضافت “آبل” میزة تعمل على تعطیل ھذه المنافذ في الأجھزة إذا لم يتم استخدامھا خلال الساعة الأخیرة.

10 – أدوات الرسائل المصورة
لم يحصل تطبیق الرسائل على الكثیر من المیزات الجديدة في نظام التشغیل “آي أو إس 12، “لكن أحد التغیرات كان استخدام الكامیرا لالتقاط الصور ومقاطع الفیديو داخل التطبیق.

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