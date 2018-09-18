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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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لحملة الدبلوم.. وظائف إدارية وصحية بمركز أرامكو الطبي

لحملة الدبلوم.. وظائف إدارية وصحية بمركز أرامكو الطبي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH) بالمنطقة الشرقية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وصحية لحملة الدبلوم فما فوق؛ للعمل بالمركز في (الظهران، والأحساء، ورأس تنورة، وبقيق)

الوظائف:
1 – مثقف صحي التمريض السريري (Clinical Nurse Educator).
2 – مساعد ممرض سريري – عام (Associate Nurse Clinician – Generic).
3 – سكرتير تنفيذي (Executive Secretary).
4 – منسق المشروع (Project Coordinator).
5 – مساعد فني مختبر سريري (Associate Clinical Laboratory Technician).

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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