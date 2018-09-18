لحملة الدبلوم.. وظائف إدارية وصحية بمركز أرامكو الطبي

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH) بالمنطقة الشرقية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وصحية لحملة الدبلوم فما فوق؛ للعمل بالمركز في (الظهران، والأحساء، ورأس تنورة، وبقيق)
الوظائف:
1 – مثقف صحي التمريض السريري (Clinical Nurse Educator).
2 – مساعد ممرض سريري – عام (Associate Nurse Clinician – Generic).
3 – سكرتير تنفيذي (Executive Secretary).
4 – منسق المشروع (Project Coordinator).
5 – مساعد فني مختبر سريري (Associate Clinical Laboratory Technician).
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا