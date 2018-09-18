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بالخطوات.. ماذا يفعل الطفل عند نسيانه داخل حافلة المدرسة؟ (فيديو)

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تواصل – الرياض:

قدمت شركة تطوير النقل التعلیمي عبر مقطع فیديو توعوي، نصائح مهمة تستهدف تعلیم الطلبة صغار السن بكیفیة التصرف الصحیح في حال تعرضوا للاحتجاز داخل الحافلة المدرسیة.

تم تصميم المقطع بطريقة تناسب الطفل، وكانت أولى الخطوات ھي فتح النافذة للتھوية تجنباً للاختناق، ومحاولة النداء بصوت عال من النافذة طلباً للمساعدة، ثم محاولة فتح الأبواب الحافلة، والاتصال بالأھل في حال كان مع الطالب جوال، والجلوس في مقدمة الحافلة حتى يستطیع من في الخارج مشاھد الطالب لمساعدته، واستخدام منبه الحافلة بشكل متواصل للفت انتباه من في الخارج.

وفي سیاق متصل، نشرت الشركة مقطعاً قصیراً أكدت من خلاله أن الرسالة الرئیسیة للدورات التدريبیة التي تعقدھا لسائقي حافلات النقل التعلیمي لتدريبھم على إجراءات السلامة عنوانھا: “في إيدك أمانة”.

ودعت السائقین من خلال المقطع التوعوي لتفقد الحافلة جیداً قبل النزول منھا، والتأكد من خلو جمیع المقاعد من الطلاب، والعودة لتفقد المركبة في حال نسي التأكد من خلوھا من الطلاب، مؤكدة أن السائق يتحمل المسؤولیة في حال نسي أي طالب داخل الحافلة.

 

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