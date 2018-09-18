بالأسماء.. تعيين 121 معيداً ومعيدة بجامعة الملك سعود

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اعتمد مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، تعيين 121 معيداً ومعيدة على رتبة محاضر، والموضحة أسماؤهم على موقع عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإلكتروني.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا رئيس اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين الدكتور أحمد العامري، أنه تم اعتماد تعيين المستحقين من المعيدين والمعيدات بالجامعة على وظيفة محاضر.

وأشار إلى أن آلية التعيين المعتمدة، تشمل جميع النقاط المكتسبة خلال العمل على وظيفة معيد، وهي أقدمية الحصول على درجة الماجستير 70 نقطة، ويكون السقف 10 سنوات وأقدمية البدء في برنامج الدكتوراه 30 نقطة، ويكون السقف 4 سنوات، مضيفا أنه لن يتم إصدار قرارات التعيين إلا بعد ورود توصيات مجالس الأقسام والكليات المختصة.

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