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بلاغ مواطن يقود لمصادرة كمية من الدجاج الفاسد في تبوك (صور)

بلاغ مواطن يقود لمصادرة كمية من الدجاج الفاسد في تبوك (صور)
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تواصل- تبوك:

‏‏تجاوبت بلدية بداء التابعة لمحافظة الوجه بتبوك، بشكل سريع مع بلاغ أحد المواطنين بوجود مخالفات، وملاحظات على أحد المطاعم في تحضير الطعام.

وقال رئيس بلدية بداء المهندس محمود بن عبدالله العطوي، إن مواطنا أبلغ عبر مركز الاتصال 940 عن وجود ملاحظات في أحد المطاعم، وبشخوص المراقبين الصحيين على الموقع تم رصد المخالفة في إعادة تجميد دجاج لأكثر من مرة إذ تمت مصادرة 75 كيلوغراماً من الدجاج الفاسد، كما تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد “البلوي”، أن البلدية حريصة على سلامة المواطنين ونظافة المطاعم، والمراقبون يواصلون جولاتهم المستمرة، للتأكد من تقيد جميع منافذ البيع باشتراطات الصحة والسلامة، وفقاً لـ”عكاظ”.

 

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