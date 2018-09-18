بنك التنمية يوضح حقيقة اشتراط خبرة عامين لتمويل «أنشطة التوطين»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

بدء عمليات عسكرية واسعة لتحرير الحديدة

بدء عمليات عسكرية واسعة لتحرير الحديدة

الوزراء: يُصرف لمستفيدي الضمان تكلفة استهلاك المياه.. وتمديد خدمة الطبيب الاستشاري

الوزراء: يُصرف لمستفيدي الضمان تكلفة استهلاك المياه.. وتمديد خدمة الطبيب الاستشاري

الصحة: ضبط 5 أطباء «مزيفين» يديرون عيادة أسنان بجدة

الصحة: ضبط 5 أطباء «مزيفين» يديرون عيادة أسنان بجدة

لأول مرة.. مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن في المسجد النبوي

لأول مرة.. مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن في المسجد النبوي

بنك التنمية يوضح حقيقة اشتراط خبرة عامين لتمويل «أنشطة التوطين»

بنك التنمية يوضح حقيقة اشتراط خبرة عامين لتمويل «أنشطة التوطين»
0

 

تواصل- الرياض:

نفى بنك التنمية الاجتماعية، اشتراط وجود خبرة عامين لتمويل مجالات التوطين عبر برنامج “حل” الذي يستهدف 12 نشاطًا ومهنة من أجل توفير آلاف الوظائف للمواطنين.

وتتضمَّن الأنشطة في المرحلة الأولى التي بدأت منذ أيام محلات السيارات والدراجات النارية، والملابس الجاهزة للأطفال والرجال، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والأواني المنزلية، وفي محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والساعات، والنظارات اعتبارًا من ربيع الأول المقبل ومحلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد البناء والإعمار، وقطع غيار السيارات، والسجاد بكل أنواعه، والحلويات في شهر جمادى الأولى.

وأوضح البنك، أن السقف التمويلي لبرنامج حل يصل إلى مليون ريال بحد أقصى للسداد 6 سنوات، مشيرًا إلى أن تحديد قيمة القرض تتم بناء على الراتب والالتزامات المالية للمقترض والكفيل في حالة وجوده. كما يشترط ألا يقل الضمان العيني عن 70% من قيمة القرض لضمان الإيفاء بالالتزامات تجاه البنك في حال التعثر عن السداد، وفقاً لـ”المدينة”.

وفي سياق ذي صلة، أشار البنك إلى أنه بالنسبة لإقراض المرأة لا بد أن تكون مهجورة أو مطلقة وتعول أبناء بصك شرعي، وفيما يتعلق بقرض الترميم يجب أن يكون المنزل باسمها. وشدد البنك على أن الاستفادة من القروض الاجتماعية تكون لمرة واحدة فقط، من 18 إلى 60 ألف ريال تسدد على 5 سنوات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بنك التنمية يوافق على تمويل 240 مشروعاً بقيمة 46 مليون ريال

بنك التنمية يوافق على تمويل 240 مشروعاً بقيمة 46 مليون ريال

قروض الزواج تتصدر قائمة «بنك التنمية» بـ705 ملايين

قروض الزواج تتصدر قائمة «بنك التنمية» بـ705 ملايين

بنك التنمية: الشباب ينفقون 50% من مصروفاتهم على رغباتهم

بنك التنمية: الشباب ينفقون 50% من مصروفاتهم على رغباتهم

300 مليون ريال يضخها «بنك التنمية» في مشاريع التعليم

300 مليون ريال يضخها «بنك التنمية» في مشاريع التعليم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

القابلية للاستفزاز
مقالات

القابلية للاستفزاز

المزيد
نحو السماء
تدوينات حرة

نحو السماء

المزيد
«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)
تقارير وحوارات

«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)

المزيد
شاي على الجمر
مقالات

شاي على الجمر

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>