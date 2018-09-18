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بالتكاليف.. تعرف على أكثر الدول استقبالاً لمرضى المملكة بالخارج

بالتكاليف.. تعرف على أكثر الدول استقبالاً لمرضى المملكة بالخارج
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تواصل- الرياض:

تصدرت 4 دول قائمة وزارة الصحة في علاج المواطنين، باعتبار أنها أكثر الدول المستقبلة للمرضى المبتعثين للعلاج على نفقة الدولة، وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول، تلتها ألمانيا، ثم بريطانيا، والصين.

وأكدت مصادر، أن الحالات المرضية المرسلة للعلاج بالخارج، تتم الموافقة عليها وفق لجنة تابعة للوزارة، تقوم بدراسة الحالات والاطلاع على التقارير المرفقة، ثم اتخاذ القرار إما بالعلاج في الداخل أو خارج السعودية، فيما تتنوع الحالات المرضية بين أمراض القلب، والأمراض النفسية، والأعصاب والتأهيل، وأمراض الأنف والأذن، والتجميل، وغيرها، وفقاً لـ”الوطن”.

من جهتها، كشفت إحصاءات حديثة لوزارة الصحة، أن التكلفة العلاجية لمرضى القلب بالخارج خلال عام 1437-1438 قدرت بـ47 مليون ريال، بينما بلغت التكلفة الإجمالية لأمراض الباطنية 370 مليونا، وتكلفة علاج مرضى الغدد 6.9 ملايين، ومرضى الدم 110 ملايين، بينما كلف علاج مرضى يعانون أوراما، تطلب الأمر علاجهم على حساب وزارة الصحة، بقيمة بلغت 888 مليون ريال.

وأوضح الإحصاء أن تكلفة علاج مرضى الأعصاب والتأهيل بالخارج بلغت 312 مليون ريال. أما ما يخص أمراض الأطفال التي تحتاج علاجا في الخارج، فقد بلغت التكلفة العلاجية 201 مليون ريال، بينما سجلت تكلفة الأمراض النفسية 1.9 مليون ريال، وقيمة تكلفة الأمراض الجلدية 11.8 مليون ريال، والتكلفة العلاجية لمرضى الأنف والأذن 13.2 مليون ريال، بينما سجلت تكلفة عمليات ولادة النساء بالخارج 7 ملايين ريال، والتكلفة العلاجية لأمراض العيون 15.5 مليون ريال.

أبان الإحصاء أنه ضمن المرضى الذين تم علاجهم بالخارج على تكلفة وزارة الصحة، مرضى العمود الفقري، إذ بلغت التكلفة 9 ملايين ريال، وضمن التخصصات التي تتطلب علاج مرضها خارج السعودية زراعة النخاع، والتي تكلفت بنحو 122 مليون ريال.

كما تم إرسال حالات مرضية تعاني تشوهات أو آثار حروق بتكلفة إجمالية بلغت 47 مليون ريال.

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