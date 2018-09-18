استشهاد فلسطينيين في غارة للكيان الصهيوني على غزة

تواصل – وكالات:

استُشهد شابان فلسطينيان في غارة “إسرائيلية” في وقت متأخر مساء الاثنين، شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، وتمكنت فرق الإسعاف من انتشال جثمانيهما فجر اليوم.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام أن فرق الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر، عثرت فجرًا على جثتي شهيدين شرق القرارة، بعد حوالي ساعة من البحث والتفتيش في المنطقة؛ إثر غارة نفذتها طائرات الاحتلال.

وأضاف، أن الاحتلال أعاق دخول سيارات الإسعاف أكثر من ساعة، حتى سمح لها بالدخول بعد المتابعة مع الصليب الأحمر.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان مقتضب، في وقت متأخر مساء الاثنين، أن طائرة عسكرية أغارت على مسلحين “اقتربوا بصورة مشبوهة باتجاه السياج الأمني جنوب قطاع غزة، ووضعوا جسما مشبوها بالقرب منه”، وفق زعمه.

ولم تتضح هوية الشهيدين، فيما لم يتوفر الكثير من المعلومات عن تفاصيل استهدافهما حتى الآن.