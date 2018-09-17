إصابة 23 شخصاً في حريق فندق بجدة (صور)

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أعلن الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إصابة 23 حالة باختناق نتيجة حريق شب مساء الاثنين، بفندق من ثمانية أدوار في حي الكندرة بجدة.

وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، في بيان رسمي، انتهاء أعمال الدفاع المدني في حريق اندلع مساء اليوم بفندق من 8 أدوار بحي الكندرة جنوب محافظة جدة.

وأشار إلى أن الحريق نشب في غرفة وصالة بالدور الثالث من الفندق؛ مما نتج عنه تصاعد كميات من الدخان بالأدوار العلوية.

وأوضح أن فرق الإنقاذ قامت بتمشيط أدوار المبنى وأخلت 91 حالة من سكان الفندق، بالإضافة إلى الكادر التشغيلي عن طريق سلالم الطوارئ وسيارة السلالم.

وأوضح أنه تم عمل منطقة فرز طبي بمشاركة الشؤون الصحية والهلال الأحمر، ونتج عن الحادث 23 إصابة بحالة اختناق بسيط وتلقت جميعها الإسعافات الأولية في موقع الحادث عن طريق الهلال الأحمر.

كما باشرت الجهات المعنية من الدوريات الأمنية والمرور والكهرباء وهيئة السياحة، أعمالها وفقاً لما يتطلبه الموقف.