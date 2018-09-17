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وزير العمل يبحث مع 20 منشأة أجنبية مبادرات وبرامج دعم التوطين

وزير العمل يبحث مع 20 منشأة أجنبية مبادرات وبرامج دعم التوطين
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تواصل- فريق التحرير:

التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أمس (الأحد)، في مقر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالرياض، مستثمري وممثلي 20 منشأة أجنبية في المملكة، بحضور نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومدير عام الصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري، ووكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين الدكتور إبراهيم السويل.

ورحب المهندس الراجحي في بداية اللقاء، بالمستثمرين وممثلي المنشآت، مؤكداً ضرورة تعزيز الشراكة والتكامل بين منظومة العمل والتنمية الاجتماعية وقطاعات الأعمال، سعياً لتحفيز نمو القطاع الخاص للتوسع في التوطين، وتمكين المواطنين والمواطنات في مناطق المملكة كافة من فرص العمل اللائقة والمنتجة، لرفع مستوى مساهمتهم في التنمية الاقتصادية.

وأكد أن المنظومة ستقدم الدعم للقطاع الخاص، من منطلق الشراكة والتعاون، بما يخدم تنمية الاقتصاد الوطني ويرفع مستوى مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل، ويزيد المستوى المهاري للموارد البشرية الوطنية بما يتلاءم مع حاجات السوق.

من جهته، قدم وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد الزهراني في اللقاء، عرضًا مفصلاً حول مبادرات الوزارة الهادفة إلى دعم قطاعات الأعمال لرفع معدلات التوطين، كما استعرض حزم المبادرات وخطة الإطلاق المقررة لها.

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