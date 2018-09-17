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الاحتلال الصهيوني يعتقل 16 فلسطينياً من القدس وجنين وبيت لحم

الاحتلال الصهيوني يعتقل 16 فلسطينياً من القدس وجنين وبيت لحم
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تواصل – وكالات:

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، 16 مواطناً فلسطينياً من محافظتي بيت لحم وجنين والقدس بينهم ثلاثة إخوة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة إخوة فلسطينيين من قرية مركة جنوب محافظة جنين عقب دهم منزل ذويهم وتفتيشه، فيما جرى اعتقال شاب فلسطيني من قرية وادي فوكين غرب محافظة بيت لحم، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة شبان فلسطينيين من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وحولتهم إلى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المحتلة، كما اعتقلت، الليلة الماضية، ثلاثة شبان من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

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