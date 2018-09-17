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«غرفة الرياض» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة شركات

«غرفة الرياض» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة شركات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت غرفة الرياض عن توفر وظائف شاغرة في عدد من شركات القطاع الخاص، لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، بمسميات (بائع – مسؤولة مركز اتصال – موظف مبيعات – مسؤول مستودع – معلمة لغة إنجليزية – مديرة مركز تدريب – أخصائي موارد بشرية – استشاري مبيعات) حيث يبدأ التقديم اعتبارا من اليوم  الاثنين 2018/09/17م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 2018/09/20م، وذلك وفق التفاصيل التالية :

الشركات:
1- شركة اني وداني التجارية.
2- شركة سمسا للنقل السريع المحدودة.
3- شركة دهانات الجزيرة.
4- مدارس الروضة الشاملة.
5- أكاديمية الجزيرة العالمية للتدريب والتطوير.
6- شركة أحمد عبدالله العيسى.

التفاصيل والتقديم من خلالالرابط التالي

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