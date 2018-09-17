«غرفة الرياض» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة شركات

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أعلنت غرفة الرياض عن توفر وظائف شاغرة في عدد من شركات القطاع الخاص، لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، بمسميات (بائع – مسؤولة مركز اتصال – موظف مبيعات – مسؤول مستودع – معلمة لغة إنجليزية – مديرة مركز تدريب – أخصائي موارد بشرية – استشاري مبيعات) حيث يبدأ التقديم اعتبارا من اليوم الاثنين 2018/09/17م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 2018/09/20م، وذلك وفق التفاصيل التالية :

الشركات:

1- شركة اني وداني التجارية.

2- شركة سمسا للنقل السريع المحدودة.

3- شركة دهانات الجزيرة.

4- مدارس الروضة الشاملة.

5- أكاديمية الجزيرة العالمية للتدريب والتطوير.

6- شركة أحمد عبدالله العيسى.

التفاصيل والتقديم من خلالالرابط التالي