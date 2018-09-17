نجاح عملية معقدة لإعادة كف طفل إلى طبيعتها

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تمكن فريق طبي بقسم جراحة التجميل بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن، من إعادة كف طفل يبلغ من العمر 13 عاماً إلى وضعها الطبيعي.

وكان الطفل يعاني من إصبع زائد وملتصق فوق إبهامه منذ ولادته، وبعد معاينة الحالة من الاستشاري تقرر إجراء عملية جراحية تم خلالها إزالة الأصبع الزائد وكسر الآخر من الجهة العكسية للاعوجاج ونقل الأوتار المتبقية له، لتعود بذلك حركة الأصبع إلى وضع شبه طبيعي، حيث استغرقت العملية 3 ساعات.

يذكر أن قسم التجميل في مستشفى الملك خالد تمكن من إجراء العديد من العمليات التجميلية التي ساهمت في تقليل تحويل الحالات خارج المحافظة.