لهذا السبب غضبت النساء من أحدث هواتف آيفون

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قالت تقارير إخبارية عديدة إن هناك حالة من الغضب الواسعة لدى النساء في عدد من دول العالم، بسبب هواتف “آيفون” الجديدة، التي تمّ إطلاقها قبل أيام قليلة على مسرح ستيف جوبز بمقر شركة “أبل” في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وعرضت “أبل” 3 هواتف دفعة واحدة، وهي: “آيفون XS” بشاشة قياسها 5.8 بوصة، و”آيفون XS ماكس” بشاشة قياسها 6.5 بوصة، وهاتف “آيفون XR” بشاشة قياسها 6.1 بوصة.

وأوضحت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية أن مجموعات كثيرة من النساء أعربن عن غضبهن بسبب كبر حجم شاشات هواتف “آيفون” الأخيرة، التي وُصفت بأنها لم تراع الفروق الجسمانية بين الرجال والنساء، ولم تراع صغر حجم كف اليد بين الرجل والمرأة الذي يكون أقل ببوصة تقريباً.

وطالبت المنظمات النسوية بضرورة أن تراعي الشركة الأمريكية النساء في إطلاق هواتف ذات مساحات شاشة أصغر، حيث تكون مناسبة لحجم يد النساء.

وقالت الناشطة النسوية، كارولين كريادو؛ إن هاتف “آيفون 6” ذا حجم الشاشة الكبير تسبّب لها في تمزق في كف اليد، فما بالك بحجم شاشات هواتف “آيفون” الأخيرة الأكبر حجماً.