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متحدث «الإسكان» يعلق على واقعة اختفاء أثاث أحد المشروعات في جازان (فيديو)

متحدث «الإسكان» يعلق على واقعة اختفاء أثاث أحد المشروعات في جازان (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف السويلم، حقيقة واقعة اختفاء أجهزة كهربائية تخص أحد مشاريع الإسكان بمنطقة جازان.

وقال السويلم، في مداخلة مع برنامج معالي المواطن على قناة إم بي سي، إن هذه الواقعة مر عليها أكثر من عامين تقريبا، ووقعت بأحد مشاريع الملك عبد الله لوالديه للإسكان التنموي.

وأضاف متحدث الإسكان أن المؤسسة لديها مشروع في منطقة جازان وهو مشروع الحصمه، وتم إسناد تسليم للإسكان في ذلك الوقت، حيث تم تسليم المشروع، المتضمن 1575 فيلا.

وأشار السويلم إلى أنه أثناء التسليم اتضح أن هناك نقص في بعض أدوات الأثاث في بعض المنازل، وتم التحقق من ذلك والمخاطبة بشكل مباشر بمؤسسة الملك عبدالله للتحقق من الأمر وإخطارهم، موضحا أنه تم الاطلاع على محضر التسليم بين الجهتين للتعرف على أسباب النقص،ويتم متابعة هذا الأمر من قبل المؤسسات الرقابية المعنية.

 

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