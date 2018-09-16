ضبط رجل أعمال متهم بجمع 6 ملايين ريال لاستقدام خادمات

تواصل – الطائف:

تمكنت الجهات الأمنية من ضبط مالك مجموعة تجارية بتهمة التغرير بنحو 440 مواطناً ومواطنة وإيهامهم بإمكانية الحصول على عاملات منزليات من الجنسية الآسيوية وجمع مبالغ تفوق 6 ملايين ريال.

وأوضحت مصادر مطلعة أن مالك المجموعة تقاضى من كل شخص 22 ألف ريال مقابل استقدام العاملة الواحدة، مشيرة إلى أنه جرى إيداعه السجن بمحافظة الطائف بعد صدور أحكام عدة بحقه، فيما لا يزال البحث جارياً عن متهم آخر في ذات القضية.

وذكر متضررون أن مجموعة تجارية من ضمن أعمالها استقدام العاملات أوهمتهم بإمكانية جلبهن من إندونيسيا رغم توقف الاستقدام من إندونيسيا إلا أنهم أقنعوهم عن طريق مندوبات يقمن بإرسال رسائل واتس آب على القروبات لاصطياد ضحاياهم وإقناعهم بالتوجه للمكتب وتوقيع عقد الاتفاق وخلال مدة قصيرة يجري تسليمهم خادماتهم.

وأوضحوا أنهم حصلوا على سندات قبض وكل المستندات التي تثبت حقهم في المبالغ إلا أنهم فوجئوا بعد فترة من المماطلة باختفاء الأشخاص الذين اتفقوا معهم ولم يستجيبوا لاتصالاتهم المتكررة، بحسب “مكة”.

وأشاروا إلى أن بعض الضحايا تقدموا للمحكمة العامة في مكة المكرمة وصدرت لهم أحكام بالمبالغ التي سلموها للمجموعة التجارية، بينما لم يقم آخرون برفع دعاوى في المحاكم.