7 حالات اختناق في حريق شقة سكنية بجدة

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أُصيب 7 أشخاص بحالات اختناق وهلع نتيجة اندلاع حريق في شقة سكنية بحي النعيم تقاطع شارع الأمل مع الأمير سلطان بمحافظة جدة، بينهم حالة متوسطة الخطورة.

وأوضح عبدالله أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمحافظة، أن فرق الهلال الأحمر تلقت صباح اليوم الأحد بلاغاً عن اندلاع حريق في شقة سكنية، وعلى الفور تم مباشرة حادث الحريق عن طريق خمس فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة مع القائد الميداني فهد الطياري.

وأضاف أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات بالموقع، ونقل جميع حالات الاختناق على إثر استنشاق الأدخنة المتصاعدة من الحريق، إلى أقرب منشآت صحية.