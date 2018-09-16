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أجرى عملية «زراعة شعر» ولم يتوقف عن التدخين.. النتيجة كارثية (صورة)
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تواصل – فريق التحرير:

حذَّر استشاري زراعة الشعر، الدكتور أحمد التركي من خطورة إجراء عمليات زراعة الشعر والاستمرار في التدخين لما يسببه من أضرار صحية جسيمة.

وروى التركي، عبر “تويتر” قصة أحد المدخنين الذي قام بزراعة بصيلات شعر ولم يتوقف عن التدخين؛ مما تسبب في إصابته بتقرحات في فروة الرأس.

وقال: “زرع أحد أبنائنا 4000 بصيلة في تركيا ولم يتوقف عن التدخين.. والنتيجة تقرحات ناتجة عن نقص الدم ومن ثم الأوكسجين”.

وأضاف التركي: “هذه الحالة تحدث عند بعض المدخنين؛ ولذلك نطلب التوقف عن التدخين قبل العملية بيوم وبعدها بثلاثة أيام”.

وتابع قائلاً: “هناك احتمال آخر أن الذي حقن المخدر حقنه داخل الأوعية الدموية”.

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