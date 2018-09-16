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«الحياة الفطرية» تضبط مخالفين مارسوا الصيد في مناطق الحظر بمكة والشرقية

«الحياة الفطرية» تضبط مخالفين مارسوا الصيد في مناطق الحظر بمكة والشرقية
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت قوة حماية المناطق المحمية⁩ التابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية⁩ المكلفة بتطبيق ⁧منع الصيد على السواحل⁩ في المنطقة الشرقية، مخالفين يمارسون صيد الطيور في منطقة حظر الصيد، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتسليمهم ووسائل الصيد والأجهزة للشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

وأوضحت الحياة الفطرية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه في منطقة مكة المكرمة، تمكنت قوة حماية المناطق المحمية⁩ التابعة للهيئة من ضبط مخالفين مارسوا صيد طيور الرهو المهاجرة في منطقة حظر الصيد.

وتم تحرير محضر آخر بالواقعة وتسليمهم ووسائل الصيد والأجهزة للشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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