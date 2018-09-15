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«الصمعاني» يمنح 7 موثقات الرخصة المعتمدة لأعمال التوثيق في كتابات العدل

«الصمعاني» يمنح 7 موثقات الرخصة المعتمدة لأعمال التوثيق في كتابات العدل
وزير العدل الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني
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تواصل – واس :

صدرت موافقة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على منح 7 موثقات الرخصة المعتمدة للقيام بأعمال كتابات العدل، ليصبح إجمالي الموثقات المعتمدات 19 موثقة.

وكشفت إدارة الموثقين في الوزارة أن إجمالي الموثقين والموثقات المعتمدين لدى الوزارة بلغ 1405 موثقين وموثقات في مختلف مدن ومحافظات المملكة، يقدمون خدماتهم في وقت العمل وخارجه وعلى مدار الأسبوع.

وتوفر بوابة الموثقين التي تشرف عليها وزارة العدل خدمة إصدار وكالات الأفراد وفسخها، وإصدار وكالات المؤسسات والشركات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، إضافة إلى عمليات الإفراغ العقاري.

وأوضحت وزارة العدل أن خدمة “الموثق” تعد إحدى مشاريعها في برنامج التحول الوطني 2020، الهادفة إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى بوابة الموثّق: www.mwathiq.sa وتحديد نوع الخدمة المطلوبة، ومن ثم تظهر قائمة الموثّقين القريبين من طالب الخدمة.

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