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«الربيعة»: 5 مليارات دولار كلفة مشروعات المملكة الإنسانية والتعليمية في 32 دولة

«الربيعة»: 5 مليارات دولار كلفة مشروعات المملكة الإنسانية والتعليمية في 32 دولة
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تواصل – الرياض:

كشف المستشار بالدیوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانیة الدكتور عبدالله بن عبدالعزیز الربیعة، عن استفادة 2.393.097 طالبًا وطالبة موزعین على 32 دولة من 132 برنامجا ومشروعا إنسانیًا تعلیمیًا، للمملكة بقیمة إجمالیة بلغت 5 ملیارات و212 ملیونًا و929 ألف دولار أمریكي، فیما بلغ عدد الشركاء 27 شریكا منھم 4 شركاء من منظمات الأمم المتحدة وھم «الیونیسف»، «الیونسكو»، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة، وبرنامج الغذاء العالمي.

وعن الدول المستفیدة من المشروعات والبرامج الإنسانیة التي نفذتھا المملكة في قطاع التعلیم، أبان الربیعة أن الجمھوریة الیمنیة احتلت المرتبة الأولى بـ41 مشروعا بقیمة ملیار و880 ملیونًا و570 ألف دولار أمریكي، وسوریا بـ10 مشروعات بقیمة 765 ملیونًا و 898 ألف دولار أمریكي، وإندونیسیا بأربعة مشروعات بقیمة 428 ملیونًا و693 ألف دولار أمریكي.

وقال ‘‘إن ھذه الجھود المبذولة تأتي ضمن إطار الرسالة الإنسانیة التي تحمل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لواءھا لنشر التعلیم لدى الدول والشعوب المحتاجة بدعم الطلاب والطالبات ورفد المدارس والمؤسسات التعلیمیة بالقدرات البشریة وتوفیر جمیع الأدوات والمستلزمات الدراسیة والعمل وفق توجیھات خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود وسمو ولي عھده الأمین -حفظھما الله- في مساندة الدول الشقیقة والصدیقة‘‘.

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