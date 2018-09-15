وفيات في أمريكا جراء العاصفة فلورنس

تواصل – وكالات:

حذّرت السلطات الأميركيّة السبت السكّان الذين أخلوا منازلهم بسبب العاصفة “فلورنس” من أنّ خطرها لم ينته بعد، فهي أدّت إلى “تساقط كمّيات قياسية من الأمطار” في جنوب شرق الولايات المتحدة ما تسبّب بفيضانات كارثية.

وأكّد حاكم ولاية كارولاينا الشماليّة روي كوبر رسميًا مصرع خمسة أشخاص في الولاية، مشيرًا إلى أنّ حصيلة الوفيات ليست نهائية.

وارتفعت الحصيلة الإجماليّة لضحايا العاصفة إلى ستّ وفيات مع تسجيل مصرع شخص في ولاية كارولاينا الجنوبية.

وضرب إعصار “فلورنس” الجمعة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، لكنّه ما لبث أن تحوّل من إعصار من الفئة الأولى إلى عاصفة مدارية عاثت خرابًا في ولايتَي كارولاينا الشمالية والجنوبية حيث انهمرت أمطار غزيرة تسببت في اقتلاع الأشجار وأعمدة الكهرباء ما أجبر 20 ألف شخص على التوجه إلى الملاجئ.

والسبت حاول عدد من السكّان العودة إلى منازلهم عبر طرقات غمرتها المياه، مستعينين بآلات المنشار لقطع الأشجار التي سقطت فوق الطرقات.

وحذّر كوبر السكّان من محاولة العودة إلى منازلهم بسبب خطورة الطُرق. وقال إنّ “طُرق الولاية كافّة عرضة حاليًا لخطر الفيضانات”.

وتابع حاكم كارولاينا الشمالية “مع تواصل ارتفاع منسوب مياه الأنهر وتساقط الأمطار، ستكثر الفيضانات”، مشيرًا إلى إصدار العديد من المقاطعات الداخلية “أوامر إخلاء قسرية” حفاظا على سلامة السكان، وكان كوبر أشار في وقت سابق إلى أنّ العاصفة “تُسقط كمّيات قياسية من الأمطار: تقاس في بعض المناطق بالأقدام وليس بالبوصة”.