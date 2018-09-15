الجيش اليمني يفرض سيطرته على مناطق جديدة بـ«الحديدة»

تواصل – واس:

أعلن الجيش اليمني، فرض سيطرته على جميع ‏المناطق المحيطة بكيلو 16 وتقدمه باتجاه جامعة ‏الحديدة، وتوغله فيما بعد في منطقة كيلو 16 .‏

وقال ركن عمليات ألوية العمالقة التابعة للجيش ‏اليمني العقيد أحمد قايد الصبيحي في تصريح ‏لموقع “سبتمبر نت” التابع للقوات المسلحة اليمنية ‏إن قوات الجيش اليمني أصبحت تحاصر ميليشيا ‏الحوثي الانقلابية من جهة الشرق والغرب ‏والجنوب.‏

وأضاف أنه لم يبق أمام الميليشيا إلا مدخلاً واحداً ‏فقط وهو طريق الصليف القادم من محافظات ‏المحويت وحجة وصولًا إلى مديرية حرض.‏

وأشار العقيد الصبيحي إلى أن الميليشيا الانقلابية ‏المدعومة من إيران، تعيش حالة ارتباك ورعب ‏وانشقاقات كبيرة في صفوفها بعد مقتل العشرات ‏من قياداتها خلال الأيام الماضية.‏