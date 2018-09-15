بالفيديو.. كيف تحمي حساباتك عند استخدام شبكات «الواي فاي» العامة؟

تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني ياسر العصيفير كل من يستخدم شبكات الواي فاي في “الجامعة والعمل والمقاهي” من اختراق أجهزتهم عن طريق هاكرز يمكن له أن يخترق كل التطبيقات.

وقال “العصيفير” في تغريدة له عبر حسابه بـ”تويتر”: “هل تعلم أن في شبكة الجامعة، العمل، المقهى.. يستطيع المخترق من التنصت على مواقعك وتطبيقاتك كاملة وحتى يستطيع عمل MITM وتحويلك لمواقع مختلفة وسرقة كل شيء”.

وبين “الخبير التقني أن “الحل سهل” وفقاً لقوله مضيفاً: “الحل سهل، عمل VPN خاص بك، يعني سيرفر كامل لك فيوفر سرعة + خصوصية”.

وأتبع العصيفير تغريداته بفيديو يشرح فيه (بشكل تفصيلي كيفية تجنب عمليات الاختراق وعمل VPN خاص بكل مستخدم).