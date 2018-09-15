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«الإحصاء»: 7 آلاف أسرة كفلت 8400 يتيم خلال عام

«الإحصاء»: 7 آلاف أسرة كفلت 8400 يتيم خلال عام
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تواصل – الرياض:

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن عدد الأيتام المكفولين بمناطق المملكة كافة بلغ خلال عام 1438/ 1439هـ نحو 8412 يتيماً، تمت كفالتهم من قبل 7358 أسرة سعودية.

وأوضحت بيانات الهيئة أن منطقة الرياض سجلت أعلى معدل لكفالة الأيتام بعدد 1914 يتيماً، كفلتهم 1611 أسرة، تليها المنطقة الشرقية بعدد 867 يتيماً، مكفولين من قبل 745 أسرة.

وسجلت منطقة الحدود الشمالية أقل معدل لكفالة الأيتام بعدد 15 يتيماً مكفولين بواسطة 14 أسرة، وأن عدد المستفيدين من برنامج كفالة الأيتام خلال العام نفسه بلغ نحو 15770 مستفيداً.

وبحسب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فإن الأسرة الكافلة تقوم بإيواء اليتيم بضمه إليها والإنفاق عليه، ومعاملته معاملة أبنائها بالإحسان والتربية حتى يبلغ مرحلة الاعتماد على نفسه.

وتتضمن ضوابط وشروط كفالة الأيتام أن تكون الأسرة سعودية، ومؤهلة نفسياً واجتماعيّاً وتربويّاً وألا تزيد سن الزوجة على 50 عاماً، وأن تكـون الحالـة الاقتصاديـة للأسـرة جيـدة، وألا تكون من أسرة ضمانية، وأن يثبـت طبيّاً خلـو أفـراد الأسـرة مـن الأمـراض المعديـة والسـارية والنفسية المزمنة. حسب “الوطن”.

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