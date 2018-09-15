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استحداث وظيفة «أخصائي سعادة» بوزارة الاتصالات

استحداث وظيفة «أخصائي سعادة» بوزارة الاتصالات
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تواصل – الرياض:

استحدثت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وظيفة جديدة تحت مسمى “أخصائي سعادة الموظفين”؛ لتصبح بذلك أول جهة حكومية تبادر بتطبيق مفهوم السعادة المؤسسية.

وأعلنت الوزارة أنها تهدف من هذه الخطوة إلى تحقيق راحة الموظفين وبناء أسس الاستمتاع بالعمل عبر تطوير منظومة الموارد البشرية، وخلق بيئة عمل محفزة وذات إنتاجية عالية.

وبينت أن أبرز مهام “أخصائي سعادة الموظفين” تتلخص في المساهمة مع فريق إدارة التواصل الداخلي في توفير الخدمات الأساسية التي من شأنها تسهيل حياة الموظف.

وتبدأ من قياس مستوى سعادة وتفاعل الموظفين بشكل دوري عن طريق استبيانات تحليل بيئة العمل واستطلاعات الرأي والاستماع للموظفين وتلبية رغباتهم.

وتشمل مهام “أخصائي سعادة الموظفين” أيضاً العمل مع فريق التواصل الداخلي في رسم خطة لسنة كاملة للفعاليات والمبادرات الخاصة بتحقيق السعادة للموظفين ووضع مؤشرات قياس لبيئة العمل لتقييم المبادرات وقياس نتائجها.

وستركز مهامه على المساهمة مع فريق التواصل في تنظيم الفعاليات التي تعزز من قيم روح الفريق الواحد، والاستمتاع بالعمل وابتكار أفكار وأنشطة مميّزة تساهم في رفع التواصل الإيجابي ونشر الابتسامة الصادقة بين الموظفين.

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