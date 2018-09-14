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توقعات طقس اليوم.. رطوبة عالية وسحب رعدية وأمطار

توقعات طقس اليوم.. رطوبة عالية وسحب رعدية وأمطار
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تواصل – واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ) فيما تتكون السحب الرعدية على مناطق (تبوك ،حائل ،الجوف ،الحدود الشمالية ) و تزداد نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقيبة إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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