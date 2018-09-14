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جامعة شقراء تحسم الجدل بشأن ندرة أعضاء هيئة التدريس السعوديين

جامعة شقراء تحسم الجدل بشأن ندرة أعضاء هيئة التدريس السعوديين
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت جامعة شقراء أنه إشارة إلى ما نشر مؤخرا في وسائل الإعلام المختلفة بشان ندرة أعضاء هيئة التدريس السعوديين في التخصصات الطبية والصحية بجامعة شقراء ترغب الجامعة الإيضاح بأن مدير الجامعة سبق وأن وافق بتاريخ 22 / 01 / 1439 هـ على آلية إعلان التوظيف.

وأضافت الجامعة في بيان لها أن آلية إعلان التوظيف تتضمن أن يكون مباشرا وطوال العام لطلب التعيين على وظيفة ( أستاذ مساعد ، وأستاذ مشارك ، وأستاذ ) في التخصصات (الطبية والصحية والهندسية) بكوادر وطنية ممن تنطبق عليه شروط التعيين في الجامعات السعودية الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه، والقواعد التنفيذية لجامعة شقراء بهذا الشأن وذلك عن طريق الكليات المختصة في المحافظات التابعة للجامعة، ولايزال الإعلان مفتوحا للتقديم.

وأكدت الجامعة أنه بناء على ذلك وتأكيدا لما ذكر ومنعا للتأويل والاجتهاد ودرءا للمغالطات فإن الجامعة تكرر إعلانها وتؤكد حرصها ورغبتها في استقطاب وتعيين أعضاء هيئة التدريس السعوديين ممن يحملون المؤهلات العلمية المطلوبة في التخصصات التالية:

* الطب بجميع تخصصاته
* الصيدله بجميع تخصصاتها
*العلوم الطبية التطبيقية ( التمريض ، المختبرات ، العلاج الطبيعي ) .
* الهندسة تخصص (الهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية)

وبينت الجامعة أن على من تنطبق عليه شروط التعيين في الجامعات السعودية الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه، والقواعد التنفيذية لجامعة شقراء التقدم للكليات مباشرة أو إرسال الطلب مرفقا به المستندات على إيميل وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي vpgssr@su.edu.sa.

وأوضحت أن من تقدم سابقا ولم تتم الموافقة على تعيينهم – كما نشر في إحدى الصحف المحلية وغيرها من الوسائل الإعلامية الاخرى – فإن هناك عدداً من الأسباب أدت لعدم قبولهم ، منها عدم الاحتياج كالتخصصات التربوية وغيرها ، أو عدم انطباق أحد شروط التعيين المشار إليها اعلاه.

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