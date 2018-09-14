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موظفة بتعليم الجوف تستقبل زميلاتها بالورود.. وتكشف لـ«تواصل» تفاصيل المبادرة

موظفة بتعليم الجوف تستقبل زميلاتها بالورود.. وتكشف لـ«تواصل» تفاصيل المبادرة
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تواصل – هياء الدكان:

في بادرة طيبة، قامت شهرزاد محمد السناري، الموظفة الإدارية بإدارة رياض الأطفال بمنطقة الجوف باستقبال زميلاتها مع بدأ العام الدراسي بباقات ورد معبرة عن حبها لهن.

وقالت السناري لـ”تواصل”: “اعتدنا في بداية كل عام تقديم المعايدات العامة كعلب التشوكليت وبوكيهات الورد سواء من ادارتنا لمنسوباتها او العكس، ولكن كهدايا شخصية لكل فرد بادرة جديدة طبعا جاءت لي الفكرة من مبدا قوله صلى الله عليه وسلم ” تهادو تحابو “.

وأضافت أن الهدايا كانت رمزيه عبارة عن بوكيهات ورد صغيرة كتبت عليها عبارة: “صباح الخير .. الاسم.. لعامك الجديد اردت ان يكون مزهر ونقي كروحك صنعت بحب شملت مديرة ادارة رياض الاطفال ومنسوباتها”.

وعن تأثير هذه المبادرة أضاف “لله الحمد لله وبتوفيقاً منه كانت بادرة رائعة وفكرة سديدة ذات اثر جداً جميل ومبهج على زميلاتي رغم بساطتها وعدم تكلفتها، وتلقيت الكثير من الثناء وعبارات الشكر والتقدير غير المستغرب على ادارتنا فقد عودتنا على التحفيز وتقدير جهودنا المبذولة”.

وتابعت شهرزاد السناري بقولها: “كنت مستمتعة للغاية وانا انفذ هذه المبادرة، وانتقي اجمل الورود لزميلاتي وكنت متشوقه لاهدائها لهن والحمد لله النتيجة كانت مثل ما توقعت واكثر حيث شعرت بمدى ابتهاجهن بها”.

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