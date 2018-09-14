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وزير الشؤون الإسلامية ينفي فرض خطبة موحدة.. وهذا رده عن «القائمة السوداء» (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أنه ليس من الوارد في الوقت الحالي فرض خطبة موحدة في جوامع المملكة.

وأضاف آل الشيخ، خلال استضافته ببرنامج بالمختصر على قناة “إم بي سي”، أن الخطباء في المملكة جميعهم من أبناء البلد ويستشعرون مسؤولياتهم تجاه وطنهم ويعرفون ما يجب التطرق إليه من موضوعات في خطب الجمعة.

ولفت إلى أن الوزارة في بعض المرات قد تذكّر الخطباء بمواضيع محددة تتطلبها بعض الظروف، وتطلب منهم الحديث عنها دون أن تتدخل في نصوص الخطب.

وأشار وزير الشؤون الإسلامية إلى أن من الأمثلة على ذلك، ما حدث قبل مدة من تذكير الوزارة للخطباء بضرورة الحديث عن الجريمة الإرهابية النكراء التي استهدفت رجال الأمن في إحدى نقاط التفتيش بمنطقة القصيم.

ورداً على سؤال عن وجود قائمة سوداء لدى الوزارة، قال آل الشيخ: إن الناس هم شهود الله في أرضه والمواطنين يستطيعون التفريق بين من يسعى في تحقيق رؤية خادم الحرمين وولي عهده الداعية للوسطية والاعتدال، وبين من يخالف ذلك.

 

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