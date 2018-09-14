لمستخدمي آيفون.. خطوات تنزيل نظام iOS 12 الجديد قبل طرحه

تواصل- وكالات:

من المقرر أن يصدر نظام تشغيل IOS 12 “آي أو إس 12” لهواتف آيفون يوم 17 سبتمبر الجاري، ليتمكن المستخدمون من تحديث النظام الجديد على هواتفهم وعلى الأجهزة اللوحية أيضاً، وإذا لم تكن صبوراً حتى الأسبوع المقبل لتنزيل النسخة الرسمية، فيمكنك تنزيل النسخة التجريبية لهذا النظام الجديد.

ولتنزيل النسخة التجريبية، يجب عليك التسجيل في موقع “أبل” الخاص بالنظام التجريبي “BETA”، وبعدها توجه صوب قائمة الإعدادات “GENERAL”، ثم “SOFTWARE UPDATE” واتبع التعليمات.

وفي حال أردت تنزيل نظام التشغيل IOS 12 بعد صدوره بشكل رسمي، فيكفي أن تلجأ إلى قائمة “الإعدادات” ثم “عام”، وبعدها اختر خاصية “تحديث النظام”، واتبع التعليمات على جهازك.

وأوصى موقع “تيك رادار” كل مستخدمي أبل بحفظ “نسخة احتياطية” من الملفات على جهازهم، قبل المضي قدماً في التحديث، تجنباً لأي عائق قد يواجههم.

وكشفت شركة أبل يوم الأربعاء عن أحدث منتجاتها والتي تمثلت في نسخ أكبر من هاتف آيفون وساعات تستند إلى تصاميم الطرز الحالية. وتعمل الأجهزة الجديدة بالإصدار الأحدث من نظام التشغيل IOS 12.