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%15 نسبة إنجاز مشروع الرياض مدينة ذكية.. ومكة المكرمة بـ10%

%15 نسبة إنجاز مشروع الرياض مدينة ذكية.. ومكة المكرمة بـ10%
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تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية ‘‘إن نسبة الإنجاز في مشروع تحويل الرياض إلى مدينة ذكية بلغت 15%، فيما بلغت نسبة إنجاز المشروع في مكة المكرمة 10%‘‘.

وأضافت، أنه “يجري حاليًا العمل على تحويل مدن جدة، والمدينة المنورة، والدمام إلى مدن ذكية، من خلال الاعتماد على استخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء”.

وأوضحت، أن تطبيق هذه التكنولوجيا يساعد على جمع البيانات المختلفة من أنحاء المدينة عبر شبكة واحدة، مبينة أن تجميع هذه البيانات يشكل أساسًا لإيجاد حلول تكنولوجية لإدارة موارد وخدمات المدن، وفقًا لـ”الاقتصادية”.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التكنولوجيا ستفيد في إدارة الكثير من الخدمات بالمدن مثل شبكات النقل، والمياه، والكهرباء، والكراجات، بالإضافة إلى ضبط الأمن، وإدارة خدمات إطفاء الحرائق وغيرها.

وأوضحت، أن تنفيذ مشروع المدن الذكية سيسهم في تحسين مستوى الحياة والخدمات التي يتلقاها المواطنون والمقيمون والزوار، وتحقيق جودة الحياة والمساهمة في حل المشاكل الحضرية.

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