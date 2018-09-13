ذات قدرات خارقة.. «الدفاع» تدشن طائرة MH-60R التابعة للقوات البحرية الملكية (صور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

معلم ثانوي بالطائف يتعرض لـ«لكمة دامية» من أحد طلابه.. والسبب غريب (صور)

معلم ثانوي بالطائف يتعرض لـ«لكمة دامية» من أحد طلابه.. والسبب غريب (صور)

بالفيديو.. أول تعليق لـ«طالب شقراء» على تصريح مدير الجامعة بشأن «الأجانب»

بالفيديو.. أول تعليق لـ«طالب شقراء» على تصريح مدير الجامعة بشأن «الأجانب»

«صحة الطائف» تكشف تفاصيلَ مثيرة عن «طاعن والده»

«صحة الطائف» تكشف تفاصيلَ مثيرة عن «طاعن والده»

«مرور الطائف»: ضبط المستعرض بدراجته النارية على طريق الهدا

«مرور الطائف»: ضبط المستعرض بدراجته النارية على طريق الهدا

ذات قدرات خارقة.. «الدفاع» تدشن طائرة MH-60R التابعة للقوات البحرية الملكية (صور)

ذات قدرات خارقة.. «الدفاع» تدشن طائرة MH-60R التابعة للقوات البحرية الملكية (صور)
0

تواصل – فريق التحرير:

دشن قائد القوات البحرية الفريق الركن فھد بن عبدالله الغفیلي، الخميس، بمصنع لوكھید مارتن لصناعة الطائرات الحربیة بولاية نیويورك الأمريكیة، الطائرة الأولى من مشروع الطائرات العمودية البحرية القتالیة المتعددة المھام من نوع (60R-MH)، التي تعمل من على ظھر السفن والقواعد البحرية بالأساطیل.

واستعرض الفريق الركن الغفیلي في شرح لإمكانات الطائرة، أن ھذا النوع من الطائرات يمتلك أحدث التقنیات العسكرية، كما يتمیز بالقدرات القتالیة العالیة للحروب السطحیة وتحت السطحیة، ما يعزز من قدرات القوات البحرية لمواجھة كافة التحديات والتھديدات بالمنطقة، ولتسھم بالمشاركة مع القوات البحرية للدول الشقیقة والصديقة لتعزيز الأمن البحري بالمنطقة.

وقال رئیس شركة (سكورسكي) التابعة لشركة (لوكھید مارتن الأمريكیة) دانیال شولتز حول كفاءة الطائرات التي تضمنھا المشروع، إن ھذه الطائرات الممیزة َّ معدة بإمكانات ومجھزة بقدرات عالیة، وھي تتمیز بفاعلیة ودقة عالیة، عكف فريق من المطورين والمھندسین لسنوات على تطوير برامجھا والعمل لإنجازھا لتصل لمثل ھذا الیوم الممیز.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الدفاع» تنشر فيديو يوثق دور مقاتلي المملكة في الدفاع عن الحدود

«الدفاع» تنشر فيديو يوثق دور مقاتلي المملكة في الدفاع عن الحدود

«الدفاع» تعلن توفر 15 وظيفة لدى قيادة القوات البرية.. الشروط والتفاصيل

«الدفاع» تعلن توفر 15 وظيفة لدى قيادة القوات البرية.. الشروط والتفاصيل

فتح باب القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة

فتح باب القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة

«وزارة الدفاع» تعلن عن توفر وظائف تقنية للمواطنين

«وزارة الدفاع» تعلن عن توفر وظائف تقنية للمواطنين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شاي على الجمر
مقالات

شاي على الجمر

المزيد
هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد
عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>