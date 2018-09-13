ذات قدرات خارقة.. «الدفاع» تدشن طائرة MH-60R التابعة للقوات البحرية الملكية (صور)

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دشن قائد القوات البحرية الفريق الركن فھد بن عبدالله الغفیلي، الخميس، بمصنع لوكھید مارتن لصناعة الطائرات الحربیة بولاية نیويورك الأمريكیة، الطائرة الأولى من مشروع الطائرات العمودية البحرية القتالیة المتعددة المھام من نوع (60R-MH)، التي تعمل من على ظھر السفن والقواعد البحرية بالأساطیل.

واستعرض الفريق الركن الغفیلي في شرح لإمكانات الطائرة، أن ھذا النوع من الطائرات يمتلك أحدث التقنیات العسكرية، كما يتمیز بالقدرات القتالیة العالیة للحروب السطحیة وتحت السطحیة، ما يعزز من قدرات القوات البحرية لمواجھة كافة التحديات والتھديدات بالمنطقة، ولتسھم بالمشاركة مع القوات البحرية للدول الشقیقة والصديقة لتعزيز الأمن البحري بالمنطقة.

وقال رئیس شركة (سكورسكي) التابعة لشركة (لوكھید مارتن الأمريكیة) دانیال شولتز حول كفاءة الطائرات التي تضمنھا المشروع، إن ھذه الطائرات الممیزة َّ معدة بإمكانات ومجھزة بقدرات عالیة، وھي تتمیز بفاعلیة ودقة عالیة، عكف فريق من المطورين والمھندسین لسنوات على تطوير برامجھا والعمل لإنجازھا لتصل لمثل ھذا الیوم الممیز.