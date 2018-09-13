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العثور على غرفة عمليات تابعة للحوثيين «تحت الأرض» في صعدة

العثور على غرفة عمليات تابعة للحوثيين «تحت الأرض» في صعدة
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تواصل – وكالات:

عثرت قوات من الجيش اليمني؛ بدعم من التحالف العربي، على غرفة اتصالات وعمليات تحت الأرض يستخدمها الحوثيون في محافظة صعدة، وسط تقدم عسكري للجيش اليمني في المحافظات.

وأوضحت مصادر مطلعة أن غرفة الاتصالات التي اتخذتها الميليشيات مركزاً لتنفيذ عملياتها العسكرية، ومقرّاً للاجتماعات، كانت تحت الأرض ومتصلة بأحد الكهوف الجبلية، وتتكون من 5 غرف، كانت تنفذ في كل غرفة منها مهامَّ معينة، بحسب فضائية “الحدث”.

وأكدت المصادر أنه عُثر بالداخل على أجهزة اتصالات لا سلكية، وأرقام إشارات وأكواد شفرات كانت تتواصل بها الميليشيا مع عناصرها، كما عثر على منشورات وصور لزعماء الميليشيات.

وأكد مصدر عسكري ميداني في لواء الفتح بالجيش اليمني، أن القوات اليمنية – وبإسناد من طيران التحالف – تمكنت من السيطرة على وادي آل بوجبارة، بعد معارك عنيفة خاضتها ضد الحوثيين، ليقترب الجيش من مديرية كتاف التي تبعد قرابة 13 كيلومتراً عن الوادي، ومسافة 3 كيلومترات عن الطريق الأسفلتي المؤدي إلى مديرية كتاف في صعدة.

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