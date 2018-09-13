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بالفيديو.. أول تعليق لـ«طالب شقراء» على تصريح مدير الجامعة بشأن «الأجانب»

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تواصل – فريق التحرير:

قال عبدالله التوم، طالب جامعة شقراء، صاحب الفيديو المتداول بشأن عمل الأجانب بالتدريس في الجامعات، إنه فوجئ من ردود فعل بعض الإعلاميين بأنهم يريدون الأجانب، رافضاً اتهامهم بالعنصرية، وأنه مدعوم من جهات إعلامية، قائلاً: “أنا مدعوم من وطني ومن رؤية المملكة 2030 فقط”.

وأضاف التوم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يا هلا” المذاع على فضائية “روتانا خليجية” أنه لا يمانع وجود الأجانب في المملكة، مؤكداً على أن توطين المواطن السعودي في وطنه لا يندرج تحت بند العنصرية.

وعلق عبدالله، على حديث مدير جامعة شقراء حينما رد على تساؤله بشأن عدم وجود دكتور سعودي في جامعة شقراء بقوله: “أنت والأجيال السابقة وإخوانك السبب في ذلك”، قائلاً: “خطأ مدير الجامعة الوحيد في نظري هو أنه حملنا مسؤولية عدم وجود مدرسين وطنيين بالجامعة، ووصلني أن الكثيرين تقدموا للجامعة منذ سنوات ولم يُرد عليهم حتى الآن”.

وكشف عبدالله عن سبب تساؤله قائلاً: “إن الدافع من سؤالي هو أن جميع المدرسين بالجامعة ليس بينهم سعودي واحد، وسؤالي لم يكن مقصوداً به أي نزعة عنصرية، وأحترم المدرسين الأجانب، لكن سألت عن ابن وطني.. أين هو؟ “.

 

 

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