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تعطل أجهزة التكييف يدفع المدارس لاستخدام المراوح.. وهذا رد «تعليم الرياض»

تعطل أجهزة التكييف يدفع المدارس لاستخدام المراوح.. وهذا رد «تعليم الرياض»
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تواصل – الرياض:

قال مدير الإعلام التربوي المتحدث باسم الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، علي الغامدي، “إن قسم الصيانة يقوم بجهود حثيثة لصيانه أعطال المكيفات في المدارس”، مضيفاً أن “الإدارة تستقبل البلاغات ويتم إدراجها بحسب أولوية كل بلاغ، فيما تتاح للمدارس قنوات عدة لإيصال شكواها”.

وأوضح “الغامدي”، أن “قسم الصيانة خصص رقماً هاتفياً مباشراً لإرسال الخطابات عبره، لتسريع إنجاز أعمال الصيانة خلال يوم أو يومين في حد أقصى”؛ وفقاً لـ”الحياة”.

وأبدى أولياء أمور طلاب وطالبات استغرابهم من تصريحات أدلى بها مسؤولون في «التعليم» قبل انطلاق الدراسة، حول «جاهزية المدارس» خصوصاً، مشيرين إلى أن العام الدراسي الجديد انطلق في «أجواء حارة» تزامنت مع أعطال مستمرة في أجهزة التكييف في كثير من المدارس، خصوصاً في غرب ووسط وجنوب الرياض.

على الرغم من الخطابات التي أرسلها قادة وقائدات المدارس إلى المسؤولين في «تعليم الرياض»، لحل معضلة الأعطال المستمرة، إلا أن المشكلة مستمرة. واضطرت معلمات وأمهات الطالبات إلى اللجوء إلى المراوح.

وقال عبدالله العتيبي، ولي أمر طالب، “على أرض الواقع تكشفت بعض السلبيات، وأبرزها أعطال مكيفات المدارس، في ظل الحر الشديد؛ إذ اقتربت درجة خلال الأيام الماضية من الـ50 مئوية وفقاً لما تعلنه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة”.

وأضاف العتيبي، “اضطر الكثير من قادة مدارس المنطقة لإيجاد حلول لهذه الأزمة التي واجهتهم، فبعضهم يضطر إلى إخراج الطلبة مبكراً، من خلال إرسال رسائل نصية لأولياء أمور الطلاب، ونصها: عزيزي ولى الأمر؛ نظراً لوجود أعطال في مكيفات المدرسة؛ فإن خروج الطلاب سيكون في الساعة العاشرة والربع صباحاً، نأمل وجودكم في الموعد المحدد لخروج الطلاب”.

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