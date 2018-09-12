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المدينة.. الإطاحة بمقيم عربي يمارس أفعالاً غير أخلاقية مقابل مبالغ مالية

المدينة.. الإطاحة بمقيم عربي يمارس أفعالاً غير أخلاقية مقابل مبالغ مالية
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تواصل – فريق التحرير:

أطاحت شرطة محافظة مهد الذهب التابعة لمنطقة المدينة المنورة، ممثلة بشعبة التحريات والبحث الجنائي، بصاحب معرف غير أخلاقي على برنامج التواصل الاجتماعي “تويتر” يدعو من خلاله إلى الرذيلة ويسعى لنشرها.

ورصدت شعبة التحريات بالشرطة نشاط المعرف المنحل، وبعد تتبعه أسفرت الجهود عن ضبط من يديره، واتضح أنه وافد من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر وقادمًا من محافظة جدة.

وبعد سماع أقوال المتهم، أقر بممارسته الأفعال غير الأخلاقية مقابل مبالغ مالية، وينشر مقاطع له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة بالمحافظة لاستكمال الإجراءات بحقه.

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