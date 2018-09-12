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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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وظائف لحملة الثانوية بمركز أرامكو الطبي.. التخصصات وطريقة التقديم

وظائف لحملة الثانوية بمركز أرامكو الطبي.. التخصصات وطريقة التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH) بالمنطقة الشرقية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وفنية لحملة الثانوية العامة فما فوق، بمسمى (فني تصوير، ومساعد فصاد دم، ومحلل مساعد الأعمال)، للعمل بالمركز في (الظهران، والأحساء، ورأس تنورة، وبقيق)

الوظائف:
1- فني تصوير (Imaging Technologist):
– 3 سنوات دبلوم أو درجة البكالوريوس في علم الأشعة.

2- مساعد فصاد دم (Associate Phlebotomist):
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– يفضّل حصوله على دبلوم سنتين في التقنية الطبية.

3- محلل مساعد الأعمال – التخطيط (Associate Business Analyst – Planning).
– درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة (إدارة الأعمال أو المحاسبة أو الإدارة أو الإحصاء).

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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