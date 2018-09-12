رئيس ديوان المظالم يفتتح المحكمة الإدارية في حفر الباطن

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

العثور على رقيب أمن الطرق «العطوي» المفقود بتبوك

العثور على رقيب أمن الطرق «العطوي» المفقود بتبوك

انهيار مبنى من 4 أدوار بجدة.. والدفاع المدني: لا خسائر بالأرواح (صور)

انهيار مبنى من 4 أدوار بجدة.. والدفاع المدني: لا خسائر بالأرواح (صور)

«التعليم»: لجنة مركزية بالوزارة لـ«تعليق الدراسة»

«التعليم»: لجنة مركزية بالوزارة لـ«تعليق الدراسة»

توجيه مهم وعاجل من «العمل» لذوي الإعاقة

توجيه مهم وعاجل من «العمل» لذوي الإعاقة

رئيس ديوان المظالم يفتتح المحكمة الإدارية في حفر الباطن

رئيس ديوان المظالم يفتتح المحكمة الإدارية في حفر الباطن
0

تواصل – حفر الباطن:

افتتح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم (الأربعاء)، المحكمة الإدارية بمحافظة حفر الباطن، بحضور عدد من مسؤولي الإدارات العامة بديوان المظالم.

وكان في استقباله رئيس المحكمة الإدارية بحفر الباطن الشيخ حسن الشمري وقضاة المحكمة ومنسوبوها، حيث أزاح الستار عن لوحة الافتتاح إيذاناً بافتتاح المبنى تمهيداً لمباشرة المحكمة لاختصاصاتها.

بعدها حضر رئيس ديوان المظالم الحفل المعد بهذه المناسبة، حيث ألقى رئيس المحكمة الإدارية بحفر الباطن كلمة أوضح فيها أن افتتاح رئيس الديوان لمبنى المحكمة الإدارية يعد تمهيداً لمباشرة اختصاصاتها في الموعد المحدد، منوهاً بالدعم الكبير الذي يتلقاه مرفق القضاء من القيادة الرشيدة، وبمتابعة دائمة من رئيس ديوان المظالم لتذليل الصعوبات التي تواجه العمل التنفيذي وإصدار القرارات اللازمة لضمان جودة العمل الإداري.

وبين أن المحكمة تضم العدد الكافي من القضاة للفصل في القضايا ذات الاختصاص، وتتشكل من ثلاث دوائر قضائية، اثنتان منها إداريتان وواحدة تأديبية، ويدخل في نطاق اختصاصها المكاني كل ما يتبع محافظة حفر الباطن إداريا والمراكز التابعة لها.

وأضاف أن طاقم المحكمة الإداري تم تأهيلهم وتدريبيهم بشكل كامل على الأعمال المناطة بهم، مشيراً إلى أن مبنى المحكمة يتكون من ستة أدوار، تمت تهيئتها لتشمل قسماً للدعاوى والأحكام وقسماً للخدمات الإدارية، إضافة إلى قسمين للموارد البشرية والمتابعة، ومكتب للشؤون الفنية.

وأكد أنه تم توفير جميع الحاجات والمتطلبات اللازمة لخدمة المتقاضين، وتوفير سبل الراحة لهم، كما تم تجهيز المبنى المخصص للمحكمة بشبكة حاسب آلي لخدمة القضاة في تسريع العملية القضائية.

بهذه المناسبة، حمد الله فيها أن يسر افتتاح المحكمة الإدارية بعد ذلك، ألقى رئيس ديوان المظالم كلمة بمحافظة حفر الباطن، رافعا الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده الأمين على دعمهما غير المحدود لقضاء ديوان المظالم، مؤكداً أن افتتاح هذا المرفق القضائي المهم ما هو إلا ثمرة من ثمرات الدعم الكريم.

وبيَّن أن افتتاح المحكمة الإدارية بحفر الباطن يأتي امتدادا للخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020 في التوسع بافتتاح المحاكم الإدارية وفق نطاق زمني ومادي محدد نابع عما يرد من إحصاءات قضائية، وهي سلسلة أتت تباعا بعد أن تم إنجاز افتتاح المحاكم الإدارية في المناطق، ويأتي بعدها الآن افتتاح المحاكم في المحافظات، فهذه المحكمة تعد الثالثة بعد افتتاح المحكمة الإدارية بوادي الدواسر العام المنصرم، وسيأتي بعدها تدشين مقار أخرى بإذن الله حسب الاحتياج.

وقال: «إن افتتاح هذه المحكمة يأتي تيسيرا ً من قيادتنا الرشيدة على المواطنين والمراجعين ومزيداً من الراحة لهم حتى لا يتكلفوا العناء في إنهاء قضاياهم». داعياً الله أن يبارك في هذا العمل وأن يكون مقر عدل وإنصاف؛ تحقيقاً للغايات السامية لولاة الأمر يحفظهم الله، وأيضاً تحقيقاً للغايات التي ينشدها القضاء الإداري من خلال الفصل بين المتنازعين بالحق.

ودعا في ختام كلمته، الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين إلى كل خير وصلاح لهذا البلد المبارك وأن يديم نصرهما وتوفيقهما.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ديوان المظالم يرفض دعوى مُستبعد من خدمة الحجاج

ديوان المظالم يرفض دعوى مُستبعد من خدمة الحجاج

«ديوان المظالم»: جدولة مواعيد الدعاوى خلال شهر من انتهاء إجازة العيد

«ديوان المظالم»: جدولة مواعيد الدعاوى خلال شهر من انتهاء إجازة العيد

خادم الحرمين يُصدر أمر ملكيًا بترقية وتعيين 36 قاضيًا بديوان المظالم

خادم الحرمين يُصدر أمر ملكيًا بترقية وتعيين 36 قاضيًا بديوان المظالم

خادم الحرمين يصدر أمراً ملكياً بترقية وتعيين 36 قاضياً في ديوان المظالم

خادم الحرمين يصدر أمراً ملكياً بترقية وتعيين 36 قاضياً في ديوان المظالم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد
عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد
هذا هو الجمال الخالد!
مقالات

هذا هو الجمال الخالد!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>