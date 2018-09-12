رئيس ديوان المظالم يفتتح المحكمة الإدارية في حفر الباطن

تواصل – حفر الباطن:

افتتح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم (الأربعاء)، المحكمة الإدارية بمحافظة حفر الباطن، بحضور عدد من مسؤولي الإدارات العامة بديوان المظالم.

وكان في استقباله رئيس المحكمة الإدارية بحفر الباطن الشيخ حسن الشمري وقضاة المحكمة ومنسوبوها، حيث أزاح الستار عن لوحة الافتتاح إيذاناً بافتتاح المبنى تمهيداً لمباشرة المحكمة لاختصاصاتها.

بعدها حضر رئيس ديوان المظالم الحفل المعد بهذه المناسبة، حيث ألقى رئيس المحكمة الإدارية بحفر الباطن كلمة أوضح فيها أن افتتاح رئيس الديوان لمبنى المحكمة الإدارية يعد تمهيداً لمباشرة اختصاصاتها في الموعد المحدد، منوهاً بالدعم الكبير الذي يتلقاه مرفق القضاء من القيادة الرشيدة، وبمتابعة دائمة من رئيس ديوان المظالم لتذليل الصعوبات التي تواجه العمل التنفيذي وإصدار القرارات اللازمة لضمان جودة العمل الإداري.

وبين أن المحكمة تضم العدد الكافي من القضاة للفصل في القضايا ذات الاختصاص، وتتشكل من ثلاث دوائر قضائية، اثنتان منها إداريتان وواحدة تأديبية، ويدخل في نطاق اختصاصها المكاني كل ما يتبع محافظة حفر الباطن إداريا والمراكز التابعة لها.

وأضاف أن طاقم المحكمة الإداري تم تأهيلهم وتدريبيهم بشكل كامل على الأعمال المناطة بهم، مشيراً إلى أن مبنى المحكمة يتكون من ستة أدوار، تمت تهيئتها لتشمل قسماً للدعاوى والأحكام وقسماً للخدمات الإدارية، إضافة إلى قسمين للموارد البشرية والمتابعة، ومكتب للشؤون الفنية.

وأكد أنه تم توفير جميع الحاجات والمتطلبات اللازمة لخدمة المتقاضين، وتوفير سبل الراحة لهم، كما تم تجهيز المبنى المخصص للمحكمة بشبكة حاسب آلي لخدمة القضاة في تسريع العملية القضائية.

بهذه المناسبة، حمد الله فيها أن يسر افتتاح المحكمة الإدارية بعد ذلك، ألقى رئيس ديوان المظالم كلمة بمحافظة حفر الباطن، رافعا الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده الأمين على دعمهما غير المحدود لقضاء ديوان المظالم، مؤكداً أن افتتاح هذا المرفق القضائي المهم ما هو إلا ثمرة من ثمرات الدعم الكريم.

وبيَّن أن افتتاح المحكمة الإدارية بحفر الباطن يأتي امتدادا للخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020 في التوسع بافتتاح المحاكم الإدارية وفق نطاق زمني ومادي محدد نابع عما يرد من إحصاءات قضائية، وهي سلسلة أتت تباعا بعد أن تم إنجاز افتتاح المحاكم الإدارية في المناطق، ويأتي بعدها الآن افتتاح المحاكم في المحافظات، فهذه المحكمة تعد الثالثة بعد افتتاح المحكمة الإدارية بوادي الدواسر العام المنصرم، وسيأتي بعدها تدشين مقار أخرى بإذن الله حسب الاحتياج.

وقال: «إن افتتاح هذه المحكمة يأتي تيسيرا ً من قيادتنا الرشيدة على المواطنين والمراجعين ومزيداً من الراحة لهم حتى لا يتكلفوا العناء في إنهاء قضاياهم». داعياً الله أن يبارك في هذا العمل وأن يكون مقر عدل وإنصاف؛ تحقيقاً للغايات السامية لولاة الأمر يحفظهم الله، وأيضاً تحقيقاً للغايات التي ينشدها القضاء الإداري من خلال الفصل بين المتنازعين بالحق.

ودعا في ختام كلمته، الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين إلى كل خير وصلاح لهذا البلد المبارك وأن يديم نصرهما وتوفيقهما.