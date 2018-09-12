ترقية ضباط بشرطة الجوف لرتبة عقيد‬

تواصل – الجوف:

قلّد مدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد قحاط عدداً من ضباط الشرطة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم لرتبة (عقيد) صباح يوم الأربعاء الموافق٢-١-١٤٤٠ هـ.

وهم:

١- مدير إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية العقيد/ فيصل بن عبدالمحسن العليان

٢- مدير إدارة الضبط الإداري العقيد/ علي بن خلف السراح

٣- مدير مركز أبو عجرم العقيد/ نواف جهز الشمري.

وذلك بحضور سعادة نائب مدير الشرطة اللواء/ مفضي بن عبدالله الخميس والمساعد لشؤون الأمن العميد/ عبداللطيف بن جبر الفرهود ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المقدم/ يزيد بن سعود النومس

وقد عبَّر الضباط المترقون عن بالغ شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة على منحهم هذه الثقة الغالية، وأن الترقية ستكون حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين والوطن.