حقوقية حوثية تُقر بدور إيران في تهريب السلاح إلى اليمن

تواصل – وكالات:

أقرت رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان الحوثية رضية المتوكل، في الندوة التي نظمتها منظمة سيفكوس والتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين في جنيف، أمس الأول (الاثنين)، على هامش أعمال الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان بمساهمة الإيرانيين في قتل الشعب اليمني وتقديم السلاح للميليشيا الحوثية.

يأتي ذلك وسط تجاهل لجنة الخبراء الدوليين التابعين للأمم المتحدة في تقريرها دور إيران وحزب الله في تأجيج الصراع عبر تهريب الأسلحة ودعم الميليشيا بالخبراء العسكريين.

وقال حقوقيون شاركوا في الندوة – وفقاً لـ«عكاظ» – إن المتوكل في محضر ردها على أسئلة حول تجاهلها للدور الإيراني في الأزمة الإنسانية باليمن فيما تشدد في ذكر الأطراف الأخرى قالت: «الإيرانيون يمنحون السلاح للحوثيين وهذا يعد خطأ يسهم في تأجيج الأزمة الإنسانية».

وأطلق مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس الأول (الاثنين) دورته الـ39 التي ستناقش عدداً من الانتهاكات لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط ودول العالم بما فيها انتهاكات الميليشيا الحوثية، وتشارك فيه الحكومة اليمنية ومنظمات محلية ودولية.