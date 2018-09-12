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«أبل» تؤجل إطلاق هاتفها «iphone Xr»

«أبل» تؤجل إطلاق هاتفها «iphone Xr»
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تواصل – وكالات:

ذكرت صحيفة بلومبرغ، أن شركة أبل قد تؤجل إطلاق أحد هواتفها الثلاثة المرتقب الإعلان عنها اليوم الأربعاء في حدثها الخاص الذي يحمل شعار “Gather Round”، نسبة إلى مقر الشركة الرئيسي الجديد الدائري في أبل بارك، كوبرتينو، بكاليفورنيا.

وبحسب الصحيفة، فإن نسخة الهاتف الأرخص ذات شاشة 6.1 بوصة، ستحمل اسم “آي فون إكس آر” (iphone Xr)، وسيتأخر طرحها في الأسواق، بسبب نقص في توريد شاشات إل سي دي، أدى إلى تأجيل أبل للهاتف.

فمقارنة بعام 2017، بدأ شحن هاتف آي فون إكس للأسوق بين 21 و28 سبتمبر (أيلول)، إلا أن هذا الهاتف “آي فون إكس آر” الجديد سيتأخر طرحه بالأسواق لمدة شهر بعد طرح الإصداراين الآخرين الجديدين “إكس إس” و”إكس إس ماكس”.

وذكرت الصحيفة أن الهاتف سيأتي بعدة ألوان وبإطار من الألومنيوم.

وبخلاف هذا الهاتف ستعلن أبل غداً عن:

“آي فون إكس إس”
نسخة محدثة لهاتف “آي فون إكس” الحالي بشاشة 5.8 بوصة، لكن بمعالج أسرع وكاميرا أفضل متطورة، بألوان الذهبي والفضي والرمادي.

“آي فون إكس إس ماكس”
نسخة أكبر من هاتف “آي فون إكس” بشاشة هي الأكبر من نوعها في تاريخ أبل، قياسها 6.5 بوصة.

بالإضافة إلى نسخة محدثة من ساعتها الذكية، وجهاز “ماك بوك” جديد بسعر منخفض 13 بوصة بشاشة ريتينا، وإصدارين من “آي باد برو” مع بصمة الوجه “فيس آي دي” بدلاً من زر “هوم” ومستشعر بصمة الإصبع، ولأول مرة نسخة جديدة من “ماك ميني” منذ 4 سنوات.

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