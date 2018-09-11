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«الأرصاد» تتوقع طقس الأربعاء: أمطار رعدية وغبار على 11 منطقة

«الأرصاد» تتوقع طقس الأربعاء: أمطار رعدية وغبار على 11 منطقة
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار، هطول أمطار رعدية على بعض المناطق في المملكة، غدًا الأربعاء، فيما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق أخرى.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها مساء أمس الثلاثاء، إن مرتفعات مناطق (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة) تتأثر باستمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أن تأثير تلك الموجة يمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما توقعت هيئة الأرصاد، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك)، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

وأشار إلى ارتفاع نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية للمنطقة الشرقية فيما تكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

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