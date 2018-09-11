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طفل يجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً بمطار حائل

طفل يجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً بمطار حائل
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تواصل – حائل:

تسبب طفل مصري يبلغ من العمر (5 أعوام) في إجبار طائرة على الهبوط اضطرارياً في مطار حائل الدولي؛ بعد إصابته بنزيف حاد بالفم.

وكانت الرحلة القادمة، من مطار القاهرة متجهة إلى مطار الشارقة قد اضطرت للنزول اضطرارياً في مطار حائل، وتم على الفور نقل الطفل بالإسعاف إلى مستشفى الملك خالد لعلاج الطفل.

وتدخل الفريق الطبي في المستشفى عاجلاً لإنقاذ حياته بإجراء عملية جراحية له، بعد أن قام الفريق الطبي بعمل أنبوبة تنفس اصطناعي وتعويض الدم والسوائل والسيطرة على التشنجات مع عمل ضمادات على مصدر النزيف الذي كان بسبب إجرائه عملية جراحية قبل أيام خارج المملكة لاستئصال اللوز واللحمية أدخلته في وضع صحي حرج جداً؛ نتيجة فقده كمية كبيرة من الدم وتعرضه للاختناق مع تشنجات.

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