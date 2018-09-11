مصادر: استمرار احتجاز صاحب واقعة «دق على عمتك» لحين محاكمته

تواصل – مكة:

أكدت مصادر، أن الجهات المختصة لا تزال تحتجز المواطن الذي ظهر في مقطع فیدیو منذ أسابیع وهو یتطاول على رجل أمن في العاصمة المقدسة، في الواقعة المتداولة باسم «دق على عمتك».

وبحسب ‘‘المدينة‘‘ لا یزال المتهم وزوجته موقوفین رهن التحقیق لاستكمال التحقیقات في النیابة العامة تمهیدًا لإحالتهما للمحكمة الجزائیة. فیما تم استدعاء رجل الأمن للاستماع إلى إفادته.

يذكر أن المتهم عسكري متقاعد رفض تسلیم هویته لرجل المرور، وارتكب مخالفة مروریة وقام بالتلفظ على رجل الأمن، وطلب من إحدى بناته تصویر الواقعة، وأرسلها لإحدى قریباته لتصعید الموضوع.