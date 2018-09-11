ولي أمر يشتكي مجمعاً تعليمياً اشترط إحضار «مكيف» لقبول ابنه (فيديو)

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اشتكى ولي أمر طالب، يدعى أبو منيف، أحد المجمعات التعليمية لاشتراطه إحضار مكيف لقبول ابنه بالمدرسة، كما توجه بالشكوى لإدارة التعليم في المنطقة.

وروى والد الطالب، في مداخلة مع برنامج يا هلا على روتانا خليجية، تفاصيل القصة، حيث قال إنه انتقل إلى جدة منذ عام تقريباً وعدة أشهر تقريباً، وأراد أن ينقل أسرته لتقيم معه، وذهب لمدرسة تابعة لمجمع تعليمي قريب من الحي، وتحاور مع الوكيل الذي أرسله لشؤون الطلاب، فاشترط عليه الموظف المسؤول إحضار مكيفين للمدرسة لقبول ابنه.

وأضاف ولي أمر الطالب: “قلت له إن الظروف لا تسمح وبإمكاني توفير مكيف واحد، وهذا ما حدث، حيث أحضرت له المكيف، إلا أنه أخبرني أن المكيف مستعمل والمدير لا يقبل إلا بالجديد، والمخازن عندنا مملوءة بالمكيفات المستعملة”.

وتابع أبو منيف أنه توجه لإدارة التعليم التابعة لها المدرسة، وتقدم بشكوى رسمية، مؤكداً أن الأمر سبب له حالة من الحيرة، وفضل عدم التقديم لابنه في هذه المدرسة بعد هذا الموقف، وإلى الآن ملف ابنه لا يزال عنده.